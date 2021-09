Innovatie van zonnepanelen komt uit Petten en vanaf nu vanuit een nieuw Solar Lab

Zonnepanelen combineren met gewasteelt, integreren op auto's en ze in alle vormen, maten en kleuren maken: het onderzoek hiernaar wordt in Petten gedaan bij TNO en sinds kort in een nieuw Solar Lab. Het zonnepanelenlaboratorium werd gisteren geopend.

Het nieuwe Solar Lab is vernoemd naar Harry van den Kroonenberg, de in 1996 overleden voormalige directeur van het ECN. Hij is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van zonne-energie en de samenwerking van kennisinstellingen met het bedrijfsleven. Ruim dertig jaar geleden was hij ook een van de eersten die de aanzet gaf voor de energietransitie vanuit de overtuiging: 'De enige vernieuwbare bron is kennis en niet aardgas'. Zijn weduwe en dochter waren aanwezig bij de opening van het Solar Lab en onthulden de naam ervan.

Zo'n zeven jaar geleden was het overigens nog helemaal niet zeker dat het zonnepanelenonderzoek in Petten zou blijven: het toenmalige ECN (later samengegaan met TNO) had plannen om het onderzoeksinstituut naar Amsterdam te verhuizen. Na inmenging van de gemeente Schagen, die naar oplossingen zocht, kon het onderzoek uiteindelijk toch in Petten blijven.

Petten is niet de enige locatie waar wetenschappelijk onderzoek naar zonnepanelen wordt gedaan, ook in Eindhoven staat zo'n Solar Lab. De twee vullen elkaar naadloos aan.

"Toen Van den Kroonenberg er mee begon, waren de kosten voor zonnestroom heel hoog: meer dan een euro per kilowattuur", vertelt onderzoeker Wim Sinke van TNO. "Het was een kleine niche en er was toen geen echte markt voor. Inmiddels liggen de kosten op minder dan tien eurocent per kilowattuur, voor grote systemen soms al rond de vijf eurocent en in zonnige gebieden zelfs onder de twee eurocent."

Top tien

Verdere kostenverlaging blijft een belangrijk thema, maar er zijn ook andere onderwerpen bijgekomen. In Nederland is het gebruik van zonnepanelen de laatste jaren groot geworden, aldus Sinke. "Qua bijdrage van zonne-energie aan het totale elektriciteitsgebruik staan we als Nederland in de top tien wereldwijd. Dat komt door een actief en succesvol stimuleringsbeleid van de overheid."

Hij vervolgt: "Maar nu gaat het ook om de integratie in de leefomgeving en om circulariteit. Hoe kun je de zonne-energie inpassen in de leefomgeving en ze op elk oppervlak inzetten? En hoe kun je ervoor zorgen dat je ze, als ze aan het einde van hun levensduur zijn (na 25, 30 jaar) kunt hergebruiken? En zo onderzoeken we ook hoe we zonnepanelen kunnen combineren met de gewasteelt en natuurbeheer: op welke manier zorg je voor een goede bodemkwaliteit en biodiversiteit?"

Massamaatwerk

Er wordt zo geprobeerd de zonnepanelen in elk formaat, kleur en patroon te krijgen en die massaal te produceren. Massamaatwerk, noemt Sinke het. En daarbij gaat het niet alleen maar meer over hoe het zo goedkoop mogelijk kan, maar worden dus ook andere zaken erbij betrokken. "De tijd van alleen prijskaartjes is voorbij, we kijken nu ook naar de inrichting van ons land."

De provincie investeerde veertien miljoen euro in het nieuwe Solar Lab, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat droeg nog eens vijf miljoen euro bij voor apparatuur.

Bekijk hieronder in een virtuele tour hoe het Solar Lab eruitziet: