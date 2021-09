Arbeidsmarkt in regio Amsterdam herstelt zich in rap tempo

De arbeidsmarkt in de regio Groot Amsterdam is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2020 weer krap te noemen, blijkt uit cijfers van het UWV. Dat betekent dat veel werkgevers moeite hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. Ook is het aantal verstrekte WW-uitkeringen weer gedaald, met een daling van 6% ten opzichte van juli.

De arbeidsmarkt herstelt zich in rap tempo. Aan het einde van het twee kwartaal in 2021 was het aantal openstaande vacatures in de regio ruim 32 duizend, landelijk waren dit er 334 duizend. Dat betekent dat in Groot Amsterdam ongeveer 1 op 10 vacatures open staat.

Voor werkzoekenden betekent dit dat zij een gunstige uitgangspositie hebben. Wel zijn er grote verschillen tussen de sectoren. Zo is de arbeidsmarkt voor technische en ICT-beroepen zeer krap, maar voor creatieve en taalkundige beroepen juist ruim. Dat betekent dat een timmerman of lasser minder moeite zal hebben om werk te vinden dan een grafisch ontwerper.

Minder uitkeringen

Ook het aantal verstrekte WW-uitkeringen daalde weer, voor de vierde maand op rij. In de maand augustus daalde het aantal uitkeringen met 1.323, dat brengt de teller op 20.632. De daling van 6% is vergelijkbaar met de landelijke daling van 5,2%. Vooral in de horeca en catering sector zag de regio Groot Amsterdam de sterkste daling, ruim 15%.