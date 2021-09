'Kerncoalitie' ziet af van meerderheidscoalitie met OPA

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) en de na de coalitiebreuk overgebleven 'kerncoalitie' van VVD, CDA en D66 gaan niet samen verder als meerderheidscoalitie. Breekpunt is de voorwaarde van OPA om ook een wethouder te leveren.

Dat zag de kerncoalitie niet zitten, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. "Het is een kilo verantwoordelijkheid en een onsje zeggenschap", laat OPA weten in een eigen persbericht.

De kerncoalitie overweegt wel de inzet van een vierde 'eventueel onpartijdige vak-wethouder', zodat de werkzaamheden gespreid kunnen worden over meer collegeleden.

Dat de 'politieke paringsdans' op dit moment nog niet geleid heeft tot een meerderheidscoalatie, ziet geen van de betrokken partijen als probleem. In zowel de verklaring van de kerncoalitie als die van OPA wordt stilgestaan bij de positieve sfeer waarin de gesprekken zouden zijn verlopen.

De kerncoalitie laat weten te vertrouwen in de wat OPA noemt 'actief constructieve oppositie' die gevoerd zal worden.

Coalitieval

De Alkmaarse coalitie viel op donderdagavond 2 september bij de extra raadsvergadering over de opvang van asielzoekers en Afghaanse evacués. De vergadering was aangevraagd door PvdA en GroenLinks, die destijds nog in de coalitie zaten.

Dit deden de partijen echter zonder hun coalitiegenoten VVD, CDA en D66 erbij te betrekken. Toen dit tijdens de vergadering duidelijk werd, dienden VVD, CDA en D66 een motie van wantrouwen in tegen de wethouders van GroenLinks en PvdA. Deze werd met een meerderheid aangenomen met steun van OPA en de SeniorenPartij.