Na vier doelpunten in de Champions League spreekt Haller van een droom

Sébastien Haller speelde vanavond de wedstrijd van zijn leven. Tegen Sporting Portugal (5-1 winst) maakte de Ajax-spits vier doelpunten in de Champions League. Na afloop was de Ivoriaan natuurlijk in de wolken.

Haller maakte vier doelpunten met vijf schoten. "Elk schot was een doelpunt. Dat is ook mijn werk, want ik moet doelpunten maken. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn teamgenoten en de fans die hierheen zijn gereisd."

"Het is een droom", reageert Haller bij RTL7. "Het kon niet beter, het voelt fantastisch! Vandaag was het een goede wedstrijd van iedereen. Daar gaan we van genieten."

Fantastisch begin voor Ajax in Champions League na galavoorstelling in Lissabon

"Dit was een heel goede uitvoering", zegt trainer Erik ten Hag. "Daar kun je van genieten. We speelden er zo fantastisch mooi doorheen." Over Haller: "Een zeer uitzonderlijke prestatie. Dat kunnen alleen heel goede spelers. Hij is onverstoorbaar."

Sporting scoorde in de eerste helft uit het niets. Het werd toen 1-2, nadat Haller al twee gescoord had. "We werden wat gemakzuchtig, want het ging te makkelijk. Dat heb ik ook aangegeven in de rust. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Maar laten we vanavond vooral de goede punten koesteren", aldus Ten Hag.