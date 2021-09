GroenLinks stelt vragen over toegankelijkheid nieuwe trams

De Amsterdamse fractie van GroenLinks maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de stad nu blijkt dat rolstoelgebruikers niet op alle haltes de nieuwe 15G-trams in kunnen komen. De coalitiepartij noemt de situatie onacceptabel en heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Doordat de uitschuifplank van de nieuwe trams te schuin en te kort is, lukt het rolstoelgebruikers op verschillende haltes niet om zelfstandig de tram in te rijden. Ook zit er in die trams geen conducteur die kan assisteren bij binnenkomst, bleek uit een reportage van AT5/NH Nieuws.

De reden dat niet alle haltes even toegankelijk zijn heeft volgens het GVB te maken met de verschillende breedte en hoogte van de haltes, maar ook met de verscheidenheid van de rolstoelen. De vervoerder onderzoekt momenteel of het drempeltje op de plank aangepast kan worden en of dezelfde rolstoelplank als in de bestaande trams ook hier kan worden aangebracht.

GroenLinks wil van het stadsbestuur weten hoe het kan dat er inmiddels 54 van de nieuwe trams in de stad rondrijden, terwijl Cliëntenbelang Amsterdam sinds oktober 2020 meermaals aangaf dat de trams minder toegankelijk zijn. Ook wil het van het stadsbestuur weten wat voor mogelijkheden er zijn om de problemen op te lossen, mede omdat de partij vraagtekens zet bij de 'marginale verbeteringen' aan onderdelen van de huidige plank.