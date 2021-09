Uitgebrand busje later in de nacht geramd door automobilist

Een met politielint omlijnde uitgebrande auto is vanmorgen vroeg geramd door een automobilist. Het wrak stond langs en deels óp de Menningweerweg bij Stompetoren nadat het daar rond drie uur 's nachts brandend was aangetroffen. De auto bleek gestolen, maar omdat agenten door moesten naar een andere melding, lieten zij het uitgebrande voertuig in het donker achter op de kaarsrechte polderweg.

De brandweer Stompetoren was er als eerste bij nadat om tien voor half vier de melding kwam dat er in de polder een auto in brand stond. De brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Vervolgens werd nog gezocht naar de bestuurder die in geen velden of wegen te bekennen was en kwam de politie erbij.

Het uitgebrande busje bleek te zijn gestolen. Vanwege het politieonderzoek dat nog zou volgen, kon het wrak niet meteen worden weggesleept. De agenten lieten het uitgebrande voertuig achter, deels op de weg. Enkele uren later knalt een nietsvermoedende automobilist in het donker tegen de zijkant van het autowrak.

De bestuurder kwam er met de schrik vanaf, maar zijn auto raakt wel zwaar beschadigd.