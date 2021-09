Evenementenbranche naar rechter om capaciteitsbeperking en sluitingstijd

"Na twee tevergeefse ‘Unmute Us!’ protesten en ettelijke gesprekken met beleidsmakers, zijn we uitgepraat", aldus Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en Mojo in een statement.

De organisaties schrijven 'verbijsterd' te zijn over de manier waarop het kabinet omgaat met jongeren en de mensen en bedrijven die in de evenementenbranche werken. De organisatoren stippen aan dat evenementen door de capaciteitslimiet van 75 procent verliesgevend zijn. "Erger is dat er geen enkele onderbouwing is gegeven hoe men op dat arbitraire percentage is gekomen."

Fieldlab-onderzoeken

Volgens de organisatoren blijkt uit de Fieldlab-onderzoeken dat evenementen op vertoon van een coronatoegangsbewijs veilig op volle capaciteit georganiseerd kunnen worden. "We hebben bewezen dat evenementen niet bijdragen aan hospitalisaties."

"Dit is echt een doelgerichte actie om onze branche kapot te maken. Ongekend en een dolk in de rug van iedereen die zich de afgelopen 18 maanden aan alle maatregelen heeft gehouden. Ons wordt gevraagd solidair te zijn, maar waar is de solidariteit ten opzichte van ons? Dat we hier zijn beland had niemand kunnen bedenken”, aldus ‘Unmute Us!’-initiatiefnemer Jasper Goossen.

Maatregelen

Het kabinet maakte gisteren bekend dat discotheken, nachtclubs en evenementen net als andere horecagelegenheden vanaf 25 september tot middernacht open mogen blijven en dat de anderhalvemetermaatregel wordt geschrapt. Voor binnenevenementen geldt een maximumcapaciteit van 75 procent.

Horecaondernemers uit de Leidsebuurt en de Warmoesstraat kondigden eerder vandaag al aan om zich niet aan de door het kabinet opgelegde sluitingstijd van middernacht te houden.