Drugsafval gedumpt in de buurt van volkstuinencomplex Amstelveen

Vlak bij een volkstuinencomplex in Amstelveen is vanmiddag een vat vol drugsafval gevonden. Politie en brandweer doen onderzoek.

Op foto's is te zien dat in de berm van de weg Langs de Akker, een groot IBC-container ligt verscholen. In de container lag een laagje stinkend vloeistof, dat door een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer is onderzocht. "Die kwam tot de conclusie dat het om drugsafval ging", vertelt een woordvoerder van de politie.

De stof is niet in de grond terecht gekomen. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan op de plek. De politie is nog op zoek naar getuigen. Drugsafval wordt volgens de agent voornamelijk als het donker is gedumpt. "Dus ik vraag vooral of mensen iets in de avond hebben gezien."

Gebeurd steeds vaker

In Noord-Holland wordt steeds vaker drugsafval gedumpt. Gisteren werd bekend dat de provincie bij de grootste stijgers zit van het land. Waar vorig jaar tien keer een melding werd gemaakt van een drugsdumping stond de teller dit jaar na zes maanden al op dertien. Een mogelijke verklaring is volgens de politie de opsplitsing van grote laboratoria in kleine labs.