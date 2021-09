GGD: "Vaccinatiegraad in Amsterdam is nog niet wat we willen"

Hoewel het aantal besmettingen in Amsterdam stabiel blijft, loopt Amsterdam ten opzichte van de rest van Nederland achter met het vaccineren, met name in Zuidoost en Nieuw-West. Uit de nieuwe cijfers van de GGD blijkt dat op dit moment bijna 62% van de regio Amsterdam-Amstelland is gevaccineerd.

"De afgelopen weken zien we gemiddeld zo'n tweehonderd nieuwe coronabesmettingen per dag. Dat betekent dat het coronavirus nog steeds rondgaat onder Amsterdammers en in de stad," vertelt GGD-arts Tjalling Leenstra . "Die besmettingen zien we door de hele stad, maar wat wel opvalt is dat met name kinderen die naar de lagere school gaan veel besmettingen laten zien. Die groep is nog weinig gevaccineerd."

"We hebben helaas wel nog flink wat ziekenhuisopnames en daarmee ook druk op de zorg. De afgelopen weken hadden we zo'n tiental ziekenhuisopnames en ook een aantal IC-opnames. Uit landelijk onderzoek blijkt dat met name mensen die nog niet gevaccineerd zijn worden opgenomen", vertelt Leenstra.

Nieuw-West en Zuidoost

"Wat we zien is dat de laatste weken het aantal Amsterdammers dat zich nog laat vaccineren, nog maar een klein beetje toeneemt. En dat we wat achterblijven met de rest van het land. We hebben nog niet het punt bereikt dat we graag zouden willen bereiken."