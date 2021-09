Stakend winkelpersoneel Schiphol weer aan de slag na kleine doorbraak

Het winkelpersoneel van de See Buy Fly-winkels op Schiphol heeft vandaag korter gestaakt dan was aangekondigd. Het personeel wilde met een vier uur durende werkonderbreking betere salaris- en roostereisen afdwingen, maar kwam halverwege de staking tot een voorlopig akkoord met de directie. Het bedrijf is nog niet uit de gevarenzone, waarschuwt vakbond FNV.

De vakbond en directeur Simon Asmus van Schiphol Airport Retail, eigenaar van de See Buy Fly-winkels, liggen al maanden overhoop over een nieuwe cao. Bovendien wil het personeel dat de directie stopt met het snijden in salarissen, van de roosters afblijft en de medewerkers meer waardering toont. Asmus liet NH Nieuws vanochtend stomverbaasd te zijn over de staking, omdat er binnenkort weer onderhandeld zou worden.

Directeur Asmus, FNV en het winkelpersoneel besloten tijdens de staking om tafel te gaan. Daar werd afgesproken dat alle medewerkers tot 1 april 2022 nog onder de oude cao zouden vallen. Over die verlopen cao is veel onenigheid ontstaan, omdat nieuwe medewerkers daarvan werden uitgesloten. Die moeten het tot nu toe doen met een zogenaamde arbeidsvoorwaardenregeling. Vakbonden hebben niets in te brengen bij zo'n regeling.