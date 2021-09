Het net rond grote groep Gooise verdachten sluit zich in Mallorca-zaak

Twee maanden na de veelbesproken zware mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca heeft justitie acht Hilversumse jongens achter de tralies. Het net rond de grote groep Gooise verdachten lijkt zich daarmee steeds verder te sluiten, maar klaar is justitie nog altijd niet: het onderzoek loopt door, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Week na week worden er meer jongens van de Gooise vriendengroep opgepakt voor het zware geweld op Mallorca, waardoor de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven kwam en enkele anderen gewond raakten. De teller staat nu dus op acht. De verdenkingen waren tot vandaag al niet mals: vier keer medeplegen van doodslag, zes keer een of meerdere keren poging tot doodslag en vier keer een of meerdere keren openlijke geweldpleging.

"Het onderzoek gaat verder en richt zich op het identificeren van alle verdachten, maar ook het in kaart brengen van alle gewelddadigheden"

Quote

Onderzoek gaat verder

Met de acht opgepakte verdachten tot nu toe lijkt het erop dat justitie het grootste deel van de betrokken Gooise jongeren te pakken heeft. Toch gaat het onderzoek door. "We sluiten nog altijd niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden. Het onderzoek richt zich op het identificeren van alle verdachten, maar ook het in kaart brengen van alle gewelddadigheden", zegt justitiewoordvoerder Ties Kortmann.

Kortgezegd: het kan zijn dat er de komende tijd meer jongens van de Gooise vriendengroep opgepakt gaan worden voor het geweld. Dat is ook geen gekke gedachte: de Spaanse politie wees eerder negen jongeren als verdachten aan. De Gooise jongeren waren met z'n dertienen op vakantie.

Daarnaast bestaat er een kans dat het onderzoek er toe leidt dat de verdenkingen tegen bepaalde verdachten worden uitgebreid. Zo zou het kunnen dat de twee jongens die vanmorgen werden opgepakt voor openlijke geweldpleging toch meer op hun kerfstok hebben. Dat gebeurde de afgelopen weken met andere opgepakte verdachten ook al een paar keer.

Belangrijke getuige heeft zich gemeld

De twee verdachten die vanmorgen werden opgepakt had justitie al langere tijd in het vizier, bevestigt Kortmann. Dat was dus ook al voor televisieprogramma Opsporing Verzocht gisteravond aandacht besteedde aan de veelbesproken Mallorca-zaak.

Daar deden politie en justitie een herhaalde oproep aan getuigen van de gewelddadigheden om zich te melden. Daarnaast werd er ook nog eens een extra stevige oproep gedaan aan mogelijke getuigen om foto's en filmpjes van de gewelddadigheden op te sturen. Hoewel justitie al een grote berg aan bestanden heeft, weet het dat er nog altijd meer video's de ronde doen van de zware mishandelingen die het nog niet in bezit heeft. Vooral video's kunnen ertoe leiden dat er meer verdachten worden geïdentificeerd of dat de verdenkingen tegen al opgepakte verdachten worden uitgebreid.

Justitie deed gisteren vooral ook een oproep aan vier mogelijk belangrijke getuigen van de agressie op de bewuste avond. Het gaat om twee jongens die te zien zijn in een filmpje en om twee meisjes die zich na de mishandelingen om Carlo Heuvelman ontfermden. De twee jongens kunnen mogelijk meer vertellen over wat er gebeurd is, de nabestaanden van Carlo zouden graag de twee meisjes nog eens spreken. Een van de twee jongens heeft zich ondertussen bij de politie gemeld, van de tweede heeft de politie zijn naam. De twee meisjes worden nog gezocht.