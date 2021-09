Sammie volgde thuisloze Jan voor docu: "Vluchtelingen worden hier beter behandeld"

Toen Sammie (24) hoorde over de thuisloze Jan (67) besloot ze hem te volgen voor haar eerste echte documentaire, die vanavond te zien is bij NH Nieuws. De voormalig topambtenaar uit Alkmaar blijkt, naast biertjes te drinken op bankjes, een fervente orgelspeler en te dealen met een groot verlies.

In de documentaire kan je zien hoe Jan, die vroeger een goede baan had bij de gemeente, nu kampt met een drankprobleem. Hij geeft toe dat er heel veel dak- en thuislozen voor overlast zorgen, maar hoopt dat mensen niet iedereen over één kam scheren.

"Ik was laatst bij het café om de hoek, maar daar wordt ik niet geholpen. Dat terwijl ik gewoon netjes betaal. Dat is toch erg", vertelt hij naderhand tegen NH Nieuws.

In de docu komt ook naar voren dat Jan vindt dat de hulp die de gemeente Alkmaar aan dak- en thuislozen biedt niet voldoende is. In het weekend moest hij het bijvoorbeeld van 9.00 tot 19.00 uur zonder opvang zien te redden. "Dus ook als het heel koud is en hard regent. Dat is echt overleven en kost ontzettend veel energie. Vluchtelingen hebben het hier beter."

Ook doordeweeks zitten er nu nog een paar te overbruggen uren tussen de dag- en nachtopvang, maar dat volgend jaar veranderen: met de Nachtopvang 2.0 hopen de gemeente, Reakt en dnoDoen betere zorg te kunnen bieden aan kwetsbaren. Lees hieronder meer.