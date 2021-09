Meerdere berovingen met geweld, twee jonge verdachten aangehouden

De politie heeft twee jonge verdachten uit Amsterdam aangehouden op verdenking van twee berovingen in Badhoevedorp. Een 15-jarige jongen kon maandagavond maar net ontkomen, maar een ander slachtoffer werd klemgereden en aangevallen. Eerder deze week werd ook een andere jongen beroofd en meerdere keren in zijn gezicht geslagen.

Twee jongens van 17 en 18 jaar oud zijn in Amsterdam aangehouden worden ervan verdachte meerdere berovingen te hebben gepleegd vanaf een motorscooter. Maandag 13 september reed een jongen op zijn eigen scooter toen twee personen hem dwongen te stoppen. Zij schopten tegen zijn scooter maar hij wist te ontkomen.

Straatrovers

Op het moment dat de agenten met hem in gesprek zijn, mengt een 15-jarige jongen zich in het gesprek. Hij reed die avond met een vriend op een scooter toen ook twee personen hem passeerden en aanspraken. "Zij eisten de jongens om te stoppen en toen zij dit niet deden werden ze klemgereden en aangevallen door de straatrovers", laat de politie weten.

In gezicht geslagen

Eerder deze week verspreidde de politie een signalement van twee verdachten van een andere straatroof met geweld. Een 18-jarige jongen werd, in het bijzijn van een vriendin, meerdere keren in zijn gezicht geslagen. Ook hier reden de straatrovers op een motorscooter.

De twee jongens zijn in eerste instantie verdachten van de poging tot beroving en de beroving maandagavond. Maar de recherche onderzoekt of deze verdachten ook betrokken zijn geweest bij eerdere berovingen in de regio.

Overval hotel

De politie neemt in het onderzoek ook de overval op het Âmrath Hotel mee. Maandagavond 30 augustus werd daar nachtbewaker Marcel in zijn been gestoken door twee overvallers. Zij hadden het gemunt op de kluis. De daders vluchtten toen op een scooter, maar de politie heeft de overvallers toen niet meer gevonden.