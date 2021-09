Jongen (12) belaagd in metro, moeder roept andere slachtoffers op: 'Doe aangifte'

Een alledaagse metrorit is voor de 12-jarige zoon van de Landsmeerse Cindy in een nachtmerrie veranderd. De scholier werd door drie jongens belaagd. De jongens daagden hem uit, probeerden zijn telefoon af te pakken, gaven hem een klap in zijn gezicht en filmden dat ook nog eens. "Er waren meer mensen in de metro, maar niemand schoot hem te hulp", zegt ze. Er blijken meer slachtoffers, maar die doen geen aangifte.

Moeder Cindy* had er alle vertrouwen in dat haar zoon niets zou kunnen gebeuren. "Die Noord/Zuidlijn is zo overzichtelijk, dacht ik. Wat kan daar nu in gebeuren?", zegt ze. Toch zit de schrik er bij haar en haar zoon nu goed in. De 12-jarige zit net op zijn nieuwe middelbare school en om daar te komen reist hij dagelijks met de bus en de metro van Landsmeer naar Amsterdam.



* De volledige naam van de moeder is bekend bij de redactie, maar in verband met de privacy van de 12-jarige jongen weggelaten. Filmen van de gebeurtenis Cindy: "Die dag was hij met een klasgenoot. Die stapte eerder uit." Haar zoon zette zijn tas op de stoel van zijn vriend, maar de jongeren die op Centraal Station instapten hadden daar geen boodschap aan. "Ze pakten zijn tas en gooiden hem op de grond neer."



De jongens gingen door met provoceren. Ze probeerden zijn telefoon af te pakken en zeiden dingen als: 'Wil je soms klappen?'. De metro kwam daarna aan bij Noord, het station waar Cindy's zoon moet uitstappen. De jongens lieten dit niet gebeuren en trokken hem terug aan zijn tas. Het slachtoffer zag dat één van de jongens alles aan het filmen was. "Op het moment dat hij uitstapte, heeft één van de jongens hem in zijn gezicht geslagen", vertelt de geschrokken moeder. Waar in de metro niemand helpt, roept een man op het station: "Laat die jongen met rust!" De jongens luisteren en laten de 12-jarige gaan. Meer slachtoffers Cindy wil aangifte doen, maar heeft daarvoor wel de camerabeelden vanuit de tram nodig. Ze heeft de beelden aan het GVB gevraagd en een oproep gedaan in een Facebookgroep. Tot haar verbazing kreeg ze privéberichten van meer slachtoffers.

Het GVB laat in een schriftelijke reactie weten 'het verschrikkelijk en onacceptabel te vinden als mensen en zeker kinderen agressief belaagd worden in of rond het OV'.

"Wij zetten dan ook extra controle in (in uniform en burger) op locaties en tijdstippen waarvan we weten dat er overlast is. En met dat ‘weten’, raken we gelijk de kern."



"Heel veel incidenten worden namelijk niet gemeld. Wij roepen dan ook met klem op: meld overlast/ agressie, en doe indien nodig aangifte bij de politie zodat beelden kunnen worden veiliggesteld, incidenten geregistreerd en wij gericht kunnen handhaven."

Deze slachtoffers hebben door persoonlijke omstandigheden geen aangifte gedaan. Cindy: "Als niemand aangifte doet, weet ook niemand dat het gebeurt." De moeder hoopt dan ook dat mensen die iets soortgelijks meegemaakt hebben juist wel aangifte doen.

Daarnaast heeft Cindy het vermoeden dat het probleem groter is, omdat meerdere jongens op deze manier andere scholieren treiteren. De beschrijvingen van de slachtoffers over de daders komen namelijk niet overeen.



Een woordvoerder van de politie laat weten geen uitspraken te kunnen doen, maar benadrukt wel dat het inderdaad belangrijk is dat mensen het bij de politie melden.