Ajax O-18 start Youth League met gelijkspel tegen Sporting Portugal

Met een piepjong elftal heeft Ajax O-18 in de Youth League 1-1 gespeeld tegen Sporting Portugal. De Portugezen waren sterker, maar de Amsterdamse talenten herpakten zich en hielden via een gelukkige treffer van Jeppe Kjaer Jensen een punt over aan de eerste wedstrijd van de groepsfase.

De gemiddelde leeftijd bij Ajax lag op 16,8 jaar. En dat is in deze Europese competitie uitermate jong. De gemiddeld oudere Portugezen waren dan ook sterker. Dat bleek al na tien minuten toen Mateus Fernandes profiteerde van een slechte uittrap van Charlie Setford. Het van richting veranderde schot belandde achter de Amsterdamse doelman.

Gelijkmaker

In de tweede helft deden de Amsterdamse talenten het beter en kwamen ze weer terug in de wedstrijd door een treffer van Jensen. Via een woud aan Portugese benen kwam de inzet van de Ajax-aanvaller toch in het doel terecht. Een kwartier voor tijd leek Sporting Portugal de volle buit toch nog te pakken via een makkelijk gegeven penalty. Echter schoot Paulo Augustino het buitenkansje hoog over.

Buitenspel

Vlak voor tijd kreeg Van Axel Dongen nog de kans om een vlotlopende aanval af te ronden en zo de winnende treffer binnen te schieten. Alleen stond hij net buitenspel. En dus moeten de talenten van Dave Vos het doen met een punt. Woensdagavond om 21.00 uur is het de beurt aan de mannen van Erik ten Hag in Lissabon.

Opstelling Ajax: Setford; Jermoumi, Aertssen (Gooijer/75), Milovanovic, Aning (Van Bohemen/82); Vos (Brandes/65), Misehouy, Hlynsson; Jensen (Sarfo/65), Dall (Banel/46), Van Axel Dongen