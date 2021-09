Veelbesproken Kleine Spoorbomen veel later dicht dan gepland

De veelbesproken Hilversumse Kleine Spoorbomen – de spoorwegovergang aan de Schoolstraat en de Hoge Larenseweg – gaan veel later dicht voor autoverkeer dan gepland. Het plan was dat de spoorwegovergang volgend jaar op slot zou gaan, maar dat duurt zeker tot begin 2024, zo meldt de gemeente. De reden: drukte en personeelsgebrek bij spoorbeheerder ProRail.

Er wordt al vele jaren gesproken over het afsluiten van de bewuste spoorwegovergang. Vanwege het vele treinverkeer gaan de slagbomen meerdere keren per uur naar beneden, waardoor er geen auto's overheen kunnen en het verkeer vastloopt. Buurtbewoners hebben er veel last van. Daarnaast waren er zorgen over de verkeersveiligheid door de verkeersdrukte met auto's. Dat maakt de overweg onoverzichtelijk.

Na jaren van gesprekken met buurtbewoners werd een jaar geleden de knoop doorgehakt om de spoorwegovergang af te sluiten voor autoverkeer, maar dat blijkt dus allesbehalve snel te gaan lukken.