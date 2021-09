Laatste keer lege lokalen: quarantaineplicht voor gehele klassen verdwijnt

Bij één coronabesmetting hoeft straks niet meer de hele klas naar huis. Alleen het besmette kind moet in quarantaine, maakte het kabinet gisteravond bekend. Op de ochtend van die persconferentie stuurde basisschool De Tweemaster in Enkhuizen nog een groep 8 naar huis. Dat is moeilijk voor de klas, vertelt directeur Ciska van Roosmalen: "Kinderen hadden activiteiten gepland. Als je in quarantaine moet, gaat dat niet door."

Van Roosmalen noemt de aangekondigde versoepeling "een zege", met name voor de leerlingen en hun ouders. "Kinderen moeten tien dagen in quarantaine, alles wat ze dachten te doen, gaat niet door. Ik merk dat kinderen daar enorm tegenaan lopen."

Ouders bellen

De kinderen waren al op school toen de directrice op de hoogte werd gesteld van de coronabesmetting in de klas. "Dat betekent dat ik alle ouders moet bellen, om te kijken of er iemand thuis is om hun kind op te vangen." Vaak lukt dat wel, maar niet in alle gevallen. "Uiteindelijk bleven er gisteren nog vier van de negentien kinderen achter op school, terwijl de rest al thuis zit. Zo valt er geen onderwijs te geven."

De school moest al twee keer eerder een klas naar huis sturen, vertelt Van Roosmalen. In alle gevallen ging het zeer waarschijnlijk om slechts een enkele besmetting. "De GGD trekt dat na, maar voor zover ik weet waren er nooit meerdere besmettingen."

Aankomende zaterdag, na vijf quarantainedagen, kunnen ouders met hun kind naar de teststraat. Kinderen die geen corona blijken te hebben, zijn aankomende maandag weer welkom in de klas.

Docenten huiverig

Docenten zijn soms wel wat huiverig over de nieuwe maatregel. "Als er maar één leerling naar huis wordt gestuurd, weet je niet of er onderling al een besmetting heeft plaatsgevonden. Ik heb een aantal leerkrachten met verhoogd gezondheidsrisico, die vinden dit toch wel heel spannend."

Van Roosmalen vindt het lastig om te beoordelen welke kinderen met een eventueel besmette klasgenoot in contact zijn geweest. "Wie met wie contact heeft in een groep, dat weet ik echt niet. Dat is voor een school niet te overzien."

De PO-Raad is blij dat de quarantainemaatregel voor hele klassen nu van tafel is. Maar, zo benadrukt woordvoerder Harm van Gerven, "het moet natuurlijk wel veilig blijven." Hij snapt de zorgen van docenten daarom ook, maar hij vertrouwt erop dat de expertise van de GGD uitbraken op scholen gaat voorkomen. "Het is voor scholen of leerkrachten niet bij te houden wie met wie in contact is geweest. Deskundigen zijn daarin geoefend."