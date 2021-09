ADE hoopt door te kunnen gaan ondanks afgelasting grootste feest

Tim Boersma, woordvoerder van ADE, hoopt dat de beslissing geen gevolgen heeft voor het meerdaagse evenement. "Het is natuurlijk heel zuur voor ALDA (de organisator van het feest, red.) om deze beslissing te moeten nemen. Maar het hoeft nog geen gevolgen te hebben voor ADE zelf. Op dit moment zijn wij met de gemeente in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn."

ADE vindt vanaf 13 oktober plaats in meer dan 100 locaties verspreid over heel Amsterdam. "De komende dagen blijven wij in overleg met de gemeente om een oplossing te bedenken voor vervangende feesten op andere locaties. AMF is onlosmakelijk verbonden met de Johan Cruijff Arena, dus een andere locatie voor dit feest is geen mogelijkheid", aldus Boersma.

Mensen met een kaartje voor AMF kunnen deze bewaren voor de volgende editie die zal plaatsvinden op 22 oktober 2022.

In een eerdere versie van dit artikel was de woordvoerder van ADE stelliger over het doorgaan van ADE.