Twee bijtincidenten met honden in Schagen

De bijtincidenten zijn twee maanden en enkele weken geleden gebeurd. "Het is gebeurd binnen de bebouwde kom, dus geldt er een aanlijnplicht voor de honden", legt een woordvoerder van de gemeente uit. De slachtoffers zijn volwassenen en waren omstanders. In een geval ging het om de eigenaar van een andere hond die was gebeten.

De slachtoffers hebben aangifte gedaan en de politie heeft de zaak in onderzoek. De gemeente Schagen kan (na het politie-onderzoek) een aanlijn- of muilkorfgebod opleggen voor een hond. Voor de gemeente is dit wel alvast aanleiding mensen er nogmaals op te wijzen dat ze hun hond moeten aanlijnen als dat daar verplicht is. Op overtreding staat een boete van 100 euro. Er zijn enkele losloopgebieden voor de honden in de kernen en op de strandafslagen.