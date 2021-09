Matthäus-Passion in Naarden op lijst met immaterieel erfgoed: wat levert dat op?

De Matthäus-Passion in de Grote Kerk in Naarden is vandaag officieel toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed (IIEN). Meerdere tradities in de provincie gingen de Matthäus-Passion voor, waaronder Ouwe Sunderklaas op Texel, Alkmaars Ontzet en meerdere harddraverijen. Maar wat levert het eigenlijk op?

Financieel in ieder geval niet veel, zegt Gerard Post Uiterweer van Harddraverijvereniging Heemskerk. Zijn vereniging werd afgelopen december ook toegevoegd aan de lijst, samen met elf andere harddraverijen. Tot de ceremoniële ondertekening kwam het, vanwege de coronaregels, nog niet.

"We krijgen sinds jaar en dag al geen rooie cent van de gemeente en dat is nog niet veranderd", lacht hij. "Misschien dat onze plek op de erfgoedlijst nog een keer helpt als ze wat geld over hebben."

Erkenning

Volgens Post Uiterweer is de winst dus niet in geld uit te drukken. "Maar we mogen het logo voeren en verder gaat het vooral om de erkenning voor de traditie, richting onze omgeving en de overheid. Dan weet de gemeente bijvoorbeeld ook dat het iets is om je nek voor uit te steken."

Karel Loeff, directeur van Erfgoedvereniging Heemschut, ziet de meerwaarde vooral in het behoud van de tradities. "Het is niet zo dat er ineens veel geld binnenkomt. Het is een eer, zorgt voor naamsbekendheid, maar het schept ook verantwoordelijkheden. De gemeenschap die de traditie organiseert, moet die ook in stand houden."

Bekijk hier de reportage over de ceremoniële ondertekening in Naarden: