Politie geeft beelden vrij van brandstichter in Hoorn

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die op 28 januari een auto in brand stak aan de Grutto in Hoorn. Daarmee hoopt de politie getuigen te vinden die de dader kunnen identificeren.

De brand moet rond elf uur 's avonds zijn gesticht. De eigenaar werd toen door buren gealarmeerd. De brandweer wist het vuur te blussen, al was de auto toen al volledig uitgebrand. Getuigen zeiden een man in donkere kleding te hebben gezien die met een jerrycan liep. Een zoekactie leverde niks op. De politie was daarom vooral ook op zoek naar camerabeelden.

Met jerrycan in de hand

Op de beelden is te zien dat de man met een jerrycan in z'n hand uit een steeg komt lopen en richting de bedrijfswagen loopt. Niet veel later licht de straat op als de auto in brand vliegt en rent dezelfde man terug de steeg in.

Tijdens zijn vlucht valt de capuchon van zijn hoofd, en is te zien dat de man kort donker haar heeft. Het gaat om een man met een blanke huidskleur, tussen de 20 en 35 jaar oud. Hij droeg een donkere driekwart jas met capuchon, vermoedelijk een parka. Verder had hij laarzen aan, waarschijnlijk gaat het om werklaarzen.