Zes tips en nieuw beeldmateriaal in Mallorca-zaak na uitzending Opsporing Verzocht

Tijdens en na de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond heeft de politie zes nieuwe tips over het fatale geweld op Mallorca binnengekregen. Ook heeft iemand zich gemeld die zegt over nieuwe beelden te beschikken. In de uitzending deed de vader van de door het geweld omgekomen Carlo Heuvelman uit Waddinxveen een emotionele oproep aan getuigen om zich te melden.

De politie zegt erg blij te zijn met die tips en het beeldmateriaal en er vandaag verder mee aan de slag te gaan. Om wat voor tips het gaat, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. "Het is eerst belangrijk dat die eerst zorgvuldig worden nagelopen en pas dan kan worden gekeken wat deze uiteindelijk voor waarde hebben in het totale onderzoek."

De afgelopen tijd hebben zich al meerdere getuigen van het fatale uitgaansgeweld op Mallorca gemeld bij de politie. Toch is het belangrijk dat mensen die nog informatie of beelden hebben over de zaak, zich ook bij de politie melden, zegt een woordvoerder.

"We zijn er juist door die vele gesprekken en het bekijken van die filmpjes zeker van dat er nog andere getuigen en beeldmateriaal zijn. De getuigen die we spreken, beschrijven beeldmateriaal dat we nog niet hebben gezien. Dus het is echt ontzettend belangrijk dat alles wat mensen hebben aan beeldmateriaal, alsnog onze kant op komt."

Vriendentrip

Carlo Heuvelman overleed twee maanden geleden nadat hij op vakantie werd aangevallen door een groep jongens. De klappen en trappen tegen zijn hoofd kwamen zo hard aan, dat hij een paar dagen later aan zijn verwondingen overleed.

Het was een bruut einde van wat een leuke en gezellige vriendentrip had moeten worden voor Carlo. Zijn vader vertelde gisteren in de uitzending van Opsporing Verzocht hoe Carlo zich verheugde op de zonvakantie en hoe hij klaar was voor de volgende stap met zijn vriendin. Zo ver mocht het niet komen.

Gooise jongeren

Zeker zes Gooise jongeren worden verdacht van de zware mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca, waarvan er vier ook daadwerkelijk gelinkt worden aan het geweld tegen Carlo Heuvelman. Het onderzoek naar de mishandelingen is nog in volle gang. Er bestaat een grote kans dat er nog meer jongens uit de Gooise vriendengroep van dertien worden aangehouden.