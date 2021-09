Stede Broec wil 75 duizend euro vrijmaken om geluidsoverlast in De Kloet op te lossen

De gemeenteraad van Stede Broec debatteert vanavond over een krediet voor sportcomplex De Kloet in Bovenkarspel, dat de geluidsoverlast door slechte akoestiek op moet lossen. Middelbare school het Martinuscollege en basisschool De Uilenburcht – gebruikers van het complex als gymlocatie - klagen al langer bij de gemeente.

Basisschool De Uilenburcht is een stuk afhankelijker van het sportcomplex, de school heeft geen eigen gymzalen. Team Sportservice West-Friesland, dat de gymlessen voor de basisschool verzorgt, liet eerder dit jaar een onderzoek uitvoeren naar het geluidsoverlast in de sporthal. De uitkomst: werken in de sporthal is onverantwoord.

Toch heeft de school de problemen rondom de akoestiek in de zaal kenbaar gemaakt bij de gemeente. "We willen een veilige werksituatie voor onze collega’s."

Het Martinuscollege zou zelfs rouleren met inzet van gymdocenten, om het personeel niet te veel te belasten. Maar organisatieleider Frans Braunschweiger nuanceert: "We hebben afgelopen jaar maar veertien lesuren aan de Kloet uitbesteed. Zelf hebben we zeven sportzalen, daar geven we de meeste lessen."

"Voor de vakleerkrachten die de hele dag in de sportzaal staan, is de locatie niet werkbaar"

"Met name voor de vakleerkrachten die de hele dag in de sportzaal staan, is de locatie niet werkbaar", zo laat Jantine Kloppenburg van Sportservice weten. "Isolatie in de wanden zou een oplossing bieden, dat advies hebben wij ook aan de gemeente meegegeven. We zijn in goed gesprek met de gemeente en verwachten dat we er binnenkort wel uit gaan komen."

Identiek onderzoek

De uitkomsten zijn volgens de gemeente "vrijwel identiek" aan een ander onderzoek, dat de gemeente zelf liet uitvoeren. Daarop baseerde het college van Stede Broec het voorstel dat vanavond in bespreking wordt genomen.

Het college wil 168 duizend euro in het pand investeren om de locatie in ieder geval weer enige tijd toekomstbestendig te maken. Daarnaast steekt de gemeente 75 duizend euro in akoestische verbeteringen, om geluidsoverlast tegen te gaan.

Financieel zwaar weer

Raadsfractie Open en Duidelijk Stede Broec stelde onlangs vragen over de geluidsbelasting in De Kloet. Ellen Dudink, raadslid en indiener van de vragen, is tevreden met de beantwoording en met het voorstel zoals dat er nu ligt.

Ze erkent dat het voorstel minimale middelen vrijmaakt om aan de aanbevelingen van het onderzoek van de gemeente te voldoen. Het college gaat niet mee in het al dan niet bouwen van een nieuwe locatie. Dudink: "De gemeente is niet in de financiële positie om een nieuw pand te betalen. Dit voorstel is wat ons betreft voldoende."

30 september stemt de gemeenteraad over het voorstel.