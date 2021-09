Amsterdam UMC over mogelijk besmette embryo's: "Kans op afwijkingen erg klein"

Mariëtte Goddijn, gynaecoloog van het Amsterdam UMC locatie VUmc, acht de kans erg klein dat de bacterie waarmee mogelijk embryo's zijn besmet, kan leiden tot ernstige baarmoederontsteking of een afwijking van het embryo. Of de embryo's überhaupt besmet zijn, is ook niet zeker.

Bij 31 vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan bij het Amsterdam UMC locatie VUmc, is hun embryo mogelijk in aanraking geweest met Sphingomonas Koreensis, een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. De bacterie werd afgelopen week gevonden in kweekschaaltjes van het ivf-centrum.

Mariëtte Goddijn, gynaecoloog Amsterdam UMC betreurt de situatie, maar is er geen reden tot paniek. "We gaan er nu vanuit dat er niet perse een besmetting heeft plaatsgevonden, maar dat is nog in de probleemanalyse. Omdat we willen voorkomen dat er daadwerkelijk een besmetting plaatsvindt, hebben we vruchtbaarheidsbehandelingen on hold gezet of naar een andere locatie verplaatst.

Bij 16 vrouwen werd een embryo teruggeplaatst die mogelijk besmet is. De embryo's van 15 andere vrouwen zijn ingevroren. De mogelijke besmetting zorgt voor grote onrust bij vrouwen die een behandeling ondergaan in het ivf-centrum. De afgelopen dagen was het nog onduidelijk om welke bacterie het ging. Wel werden de ouders al geïnformeerd over de besmetting. Ook werd hen op het hart gedrukt zich te melden bij de spoedeisende hulp als ze buikklachten of koorts zouden krijgen.