Ondanks verdere daling besmetting corona toch drie mensen in ziekenhuis opgenomen

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is verder gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau is weer afgeschaald van 'ernstig' naar het een-na-laagste 'zorgelijk'.

Het aantal nieuwe besmettingen in de Kop van Noord-Holland lijkt al een tijdje stabiel te zijn. De meeste besmettingen worden, zoals elke week, geteld in de gemeente Den Helder. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 90,6 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat in Den Helder in de afgelopen week 51 personen positief zijn getest op corona.

De andere drie gemeenten in de Noordkop tellen beduidend minder besmettingen. In Hollands Kroon zijn er in de afgelopen week 22 mensen positief getest op corona, in de gemeente Schagen waren dat er 21. Het minste aantal blijft op Texel: 2.

Ondanks het geringe aantal besmettingen zijn in de afgelopen twee weken wel drie inwoners van de gemeente Den Helder in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Niemand uit deze regio overleed in dezelfde periode aan de gevolgen van corona.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: