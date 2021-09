Explosieven Opruimingsdienst rukt uit voor mogelijk oude munitie: "Buurt geschrokken"

Hulpdiensten zijn vanmorgen massaal uitgerukt voor mogelijk oude munitie in een woning in Haarlem-Oost. De Explosieven Opruimingsdienst was daar om de gevonden voorwerpen te onderzoeken. De bewoner is door de politie meegenomen voor verhoor.

Explosievendienst doet onderzoek in woning - NH Nieuws

De Siwartstraat in de Slachthuisbuurt was vandaag uren afgezet. "Het was heel angstig", zegt Mieke Visser, die een aantal huizen verderop woont. "De straat stond vol met politiewagens, een ambulance en brandweer. En de buurtapp ging nergens anders over vandaag. Iedereen is erg geschrokken." Volgens Lisette, de zus van de bewoner, is de man een verzamelaar. "Hij doet veel aan magneetvissen. Zijn hele huis ligt vol met allerlei voorwerpen, granaten bijvoorbeeld. Maar hij zegt altijd dat het onklaar is gemaakt. Ik denk niet dat hij er iets mee wilde doen. Hij vindt het gewoon interessant." Tekst gaat door onder de video.

Hulpdiensten in de Siwartstraat - NH Nieuws

Jille, die twee huizen naast de verzamelaar woont, was thuis aan het werk toen de hulpdiensten de straat in reden. "Ik zat net in een online vergadering. Ik zag ze naar binnen gaan en later hebben ze alles wat gevonden is in de tuin op een rij gelegd." Het is nog niet bekend wat voor voorwerpen er precies zijn aangetroffen in de woning van de verzamelaar, zegt een woordvoerder van de politie. Dat wordt op dit moment onderzocht.