Daling aantal positief geteste personen op corona zet door in West-Friesland

Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief testte op corona, is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met hulp van LocalFocus inzichtelijk maakte.

De gemeente Hoorn telde in de afgelopen twee weken de meeste positieve testen, namelijk 122. Dit is een ongeveer een kwart minder dan de voorgaande periode, toen 164 mensen een positieve testuitslag kregen.

In de afgelopen twee weken werden 289 West-Friezen positief getest op het coronavirus. In deze periode meldt het RIVM een ziekenhuisopname en geen overlijdens in de regio die aan covidgerelateerd zijn. Het aantal besmettingen was minder dan in de vorige twee weken, toen 342 een positieve uitslag kregen op hun coronatest.

