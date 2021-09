Victoria Alkmaar geeft na 12 jaar stokje over aan Ben-Side Loyals: "Grootste doelen zijn bereikt"

Ruim een deccenia lang kwam Supportersbeweging Victoria Alkmaar op voor de belangen van de AZ-supporters in het AFAS Stadion. Maar na twaalf jaar komt daar nu een einde aan en wordt het stokje overgegeven aan de Ben-Side Loyals. "We hebben onze grootste doelen bereikt. De verstandhouding tussen club en achterban is enorm vooruitgegaan", vertelt Matthijs Keuning, voorzitter van Victoria Alkmaar.

AZ-fans in het staanvak op de Ben-Side - Pro Shots / Erwin Spek

In 2009, drie jaar na de opening van het nieuwe AZ-stadion en vlak na het laatste kampioenschap, werd Victoria Alkmaar opgericht met het doel om de relatie tussen de club en de supporters te verbeteren. "Het nieuwe stadion voelde de eerste paar jaar nog niet aan als dat van ons. Het was nog erg wennen", vertelt Keuning. "Ons doel was allereerst om een staanvak te realiseren en meer sfeer te krijgen in het stadion. " Start staanvak Na velen jaren van communiceren met de club werden in 2015, op de vakken W en X1 op de Ben-Side, staanplaatsen gecreëerd. "Een aantal jaar eerder gingen we spontaan tijdens een bekerwedstrijd allemaal vooraan staan in het vak. Er bleek enorm veel animo, vooral onder jongeren. Op dat moment was de club ook om en kregen we na veel tijd en energie ons eigen staanvak", aldus de in Heiloo geboren Keuning.

Quote "Het is gelukt om relatie te verbeteren en de onvrede over de club weg te nemen bij de supporters" Victoria Alkmaar-voorzitter Matthijs Keuning

Ben-Side Loyals Na twaalf jaar geeft Victoria Alkmaar nu het stokje door aan de recent opgericht Ben-Side Loyals. "We hebben onze grootste drie doelen bereikt: een staanvak, de komst van een supporterscontactpersoon en een betere verstandhouding tussen de club en de fans. Nu is het aan de Ben-Side Loyals om dit proces voor te zetten. Ik heb daar alle vertrouwen in. Het zou mooi zijn als, in samenwerking met Supportersvereniging AZ, het staanvak nog groter wordt en het aantal fans in het stadion en op de Ben-Side blijft groeien."

Hoogtepunten Supportersbeweging Victoria Alkmaar: 2009: Actie tegen onterecht uitgedeelde stadionverboden

2011: Staande Ben-Side bij bekerduels en Europees voetbal

2011: Schildering in het tunneltje (samen met SV)

2012: Afscheid Barry Opdam in Volendam

2013: Korting op kaarten voor uitwedstrijden ingevoerd

2014: Onthulling monument Alkmaarderhout

2015: Start staanvak Ben-Side in W en X1

2015: Gemeente stemt na lobby in met schenken van bier in het stadion

2017: AZ stelt SLO aan, die per 1 januari 2018 officieel start

2018: Via Supporterscollectief Nederland maximumprijs van 15 euro voor uitwedstrijden

Bedankt @victoriaalkmaar! Door jullie jarenlange inzet en toewijding is er veel bereikt en ligt er een mooie basis voor ons om op voort te borduren! https://t.co/irAUCAvVF0 — Ben-Side Loyals (@BenSideLoyals) September 13, 2021