Corona: eerste dode sinds twee maanden, aantal besmettingen daalt nog steeds

In de afgelopen week is één persoon in de IJmond overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is voor het eerst sinds ruim twee maanden. Tegelijkertijd daalt het aantal geregistreerde besmettingen nog altijd: in de afgelopen veertien dagen testten 234 mensen positief, tegenover 295 in de twee weken ervoor. Dat is een verbetering van ruim twintig procent.