GGD Hollands Noorden gaat prikken in wijken waar vaccinatiegraad achterblijft

De priklocaties komen in wijkcentra. In Den Helder komt deze in MFC 't Wijkhius, in Hoorn in wijkcentrum Kersenboogerd, in Enkhuizen in wijkcentrum De Bonte Veer en in Alkmaar in wijkcentrum De Mare Nostrum. Mensen kunnen er, alleen volgende week, doordeweeks tussen 14.30 uur en 20.00 uur een vaccinatie laten en op zaterdag van 10 tot 16 uur.

Overigens kunnen mensen er niet alleen terecht voor een prik, maar ook voor informatie. "Er is een arts aanwezig om voorlichting te geven. Als iemand na de beantwoording niet gerust is gesteld, dan kan men gewoon weggaan. Vaccineren is niet verplicht", aldus de GGD.

Alleen diegenen die nog helemaal niet zijn gevaccineerd, kunnen in de wijkcentra er hun eerste prik halen. Ook voor de tweede prik kunnen ze op dezelfde locatie terecht, ze horen op de dag van de eerste vaccinatie wanneer ze terug kunnen komen voor de tweede prik.

De andere vaccinatielocaties in Alkmaar, Middenmeer en Den Helder blijven ook open.