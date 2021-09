'TESO-paviljoen' in oude stuurhut Schulpengat weer een stuk dichterbij

De tentoonstelling over Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) bij het Juttersmuseum Flora op Texel is weer een stukje dichterbij. Het juttersmuseum krijgt 50.000 euro van het Waddenfonds om de geschiedenis van de TESO te vertellen, schrijft mediapartner Regio Noordkop .

Pronkstuk van de tentoonstelling moet het stuurhuis van de voormalige TESO-veerboot Schulpengat worden. Het huisje kwam in juli vorig jaar na een lange tocht vanuit Gent aan op Texel (zie video hieronder). Het stuurhuis staat nu nog op een tijdelijke locatie bij het Juttersmuseum en is nog niet toegankelijk voor publiek.

Naast het Waddenfonds hebben ook het Texelfonds, STIFT en het Nederlandsch Binnenvaart Bureau (NBB) al geld beloofd. Cees de Waal, directeur van TESO, is erg blij met de vierde financiële toezegging. "Het mooie is dat dit vier verschillende partijen zijn, die allemaal vanuit een totaal verschillende achtergrond en expertise het project omarmen en hun steentje willen bijdragen."

Nostalgie

Eerst volgt een flinke opknapbeurt, dan volgt de inrichting om het verhaal van TESO te vertellen aan de hand van historische objecten en filmbeelden. André Eelman van het Juttersmuseum: "Het is nostalgie. Ik ben ook wel in de stuurhut geweest. Hij komt bovenop een gebouw te staan waarin de geschiedenis van de TESO wordt verteld. Dat wordt toch wel een tien meter hoog bij elkaar."

Het is nog wel even afwachten. Er lopen nog een aantal subsidieaanvragen en pas wanneer het volledige bedrag rond is, begint eind 2021 het opknappen van het stuurhuis en de inrichting van de tentoonstelling. De Waal: "Het zou mooi zijn om het stuurhuis te kunnen behouden voor Texel."

De kosten voor het TESO-paviljoen zijn 415.500 euro. Als het even meezit, is het paviljoen in het voorjaar van 2022 toegankelijk voor publiek.