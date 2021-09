Museum van de Twintigste Eeuw zoekt nog altijd naar nieuwe locatie

Het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn zoekt nog altijd naar een nieuw onderkomen. Door de omvang van de collectie groeit het museum uit haar jasje op de huidige locatie op het Oostereiland. Ze willen graag verder met het Nationaal Popmuseum, met het doel om 100.000 bezoekers per jaar te verwelkomen. De huidige locatie is daarnaast volgens veel bezoekers maar moeilijk bereikbaar.

Het museum ontvangt dagelijks klachten van bezoekers die de weg naar het Oostereiland niet goed weten te vinden. "Dat is niet iets wat van de ene op de andere dag onstaan is", legt directeur Hans Stuijfbergen uit. "Maar wij zouden graag - na tien jaar op het Oostereiland - een grotere plek willen hebben, waar meer ruimte is voor onze collectie."

Stuijfbergen zegt op dit moment geen haast te hebben met het nemen van een beslissing over de nieuwe plek. "We zitten hier nog goed, maar we zouden in de toekomst graag ook gezelschappen willen ontvangen met de bus", aldus Stuijfbergen. "Of mensen die minder valide zijn en geen gehandicaptenkaart hebben. Zij kunnen ons nu moeilijker bereiken. Als de gelegenheid zich voordoet voor een nieuw pand, dan gaan we daar goed naar kijken."

Locaties onderzocht

Eerder richtte Stuijfbergen kort zijn vizier op de locatie van het Hoornse gemeentehuis. De gemeente Hoorn onderzocht vorig jaar de mogelijkheden om het stadhuis vanuit de huidige locatie te verhuizen of te renoveren. Later werd duidelijk dat de gemeente koos voor een renovatie van het oude stadhuis.

Ook kwamen afgelopen jaar andere locaties voorbij. Zo keek Stuijfbergen naar het oude Scheringa-museum in Spanbroek en werd met het Nationaal Popmuseum onderzocht of zij zich zouden kunnen vestigen in Lelystad. Beide opties werden uiteindelijk om verschillende redenen afgeketst.