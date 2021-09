Universiteiten en Hogeschool trekken beurzen voor Amsterdamsch Studenten Corps in

Volgens Het Parool zijn de beurzen voor tenminste dit collegejaar ingetrokken. Ook mag A.S.C./A.V.S.V. dit collegejaar geen leden werven of de vereniging promoten.

In een brief die vanmiddag is verzonden aan de senaat van het corps spreken de onderwijsinstellingen hun 'afschuw' uit over de incidenten van de afgelopen periode en betuigen ze steun aan de slachtoffers. Bij de incidenten liep een aantal nieuwe leden striemen, blauwe plekken en andere wonden op. Sommigen liep mank, aldus de krant. Ze zouden door ouderejaars onder meer zijn gestompt en getrapt.

De Senaat van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) noemt de opgelegde sancties in een reactie 'begrijpelijk'. "We respecteren dit besluit. We vinden het positief dat de onderwijsinstellingen onze maatregelen steunen en dat ze zien dat wij een duidelijke wens hebben om onze cultuur te veranderen. Het is nu aan ons, het A.S.C./A.V.S.V. en alle leden, om de cultuurverandering te bewerkstelligen. We zullen, zoals afgesproken, de onderwijsinstellingen op de hoogte houden van de voortgang ervan om het vertrouwen te herwinnen."

De senaat riep de slachtoffers vorige week in een brief op om aangifte te doen en keurde de incidenten af. De ontgroeningsperiode werd per direct gestopt. De ontgroeningen zijn al langer onderwerp van gesprek. In 2016 belandden drie aspirant-leden in het ziekenhuis nadat ze onder meer in de gracht moesten zwemmen en tussen afval moesten slapen.

De onderwijsinstellingen vinden dat de senaat onvoldoende grip heeft op wat er in de disputen plaatsvindt.