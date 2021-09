Meer kleine drugslabs oorzaak van toename aangetroffen drugsdumpingen?

Opnieuw is een stijging gezien in het aantal aangetroffen drugsdumpingen in Noord-Holland. Dat blijkt uit een rapport van de politie. Waar vorig jaar tien keer een melding werd gemaakt van een drugsdumping staat de teller dit jaar na zes maanden al op dertien. Een mogelijke verklaring is volgens de politie de opsplitsing van grote laboratoria in kleine labs.

In het landelijke rapport zelf wordt geen verklaring gegeven voor de groei. Daarvoor is volgens de politie verder onderzoek nodig. Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie, zegt dat grote drugslabs zich steeds vaker opsplitsen in meerdere kleinere laboratoria op meer locaties.

"En dit zou ook kunnen leiden tot dumpingen van kleinere hoeveelheden afval, maar elke dumping telt wel gewoon mee", vertelt hij aan de NOS. Dit is in het rapport ook te zien: opnieuw is er een stijging van het aantal opgerolde productielocaties in onze provincie. Werden er in heel vorig jaar tien labs opgerold, in de afgelopen zes maanden ontmantelde de politie er al dertien.

Recordaantal bruikbare meldingen

Eerder werd al bekend dat het aantal bruikbare meldingen over drugslabs in onze provincie bij Meld Misdaad Anoniem vorig jaar is toegenomen. Door de tips zijn in de afgelopen twee jaar vijf drugslabs daadwerkelijk ontmanteld. Dit zou onder meer een gevolg zijn van het thuiswerken waardoor mensen meer zien in hun omgeving.

Eerder dit jaar spraken we met Harry, die zijn loods ergens in Haarlemmermeer verhuurde aan harddrugscriminelen.