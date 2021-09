Speelpark Oud Valkeveen kritisch op coronapas: "Kinderen zijn straks de dupe"

Speelpark Oud Valkeveen zegt niet mee te willen werken aan het eisen van een 'coronapas' voor bezoekers. Het Naarder speelpark wil voor iedereen, ongeacht test- of vaccinatiebewijs, openblijven. "Kinderen moeten bij ons onbevangen kunnen spelen, zonder gedoe voor ouders, opa's en oma's of juffen en meesters", aldus parkmanager Jan Willem de Langen.

Het kabinet kondigt vanavond waarschijnlijk aan dat de anderhalvemeterregel per 25 september wordt afgeschaft. Daarbij komt ook de boodschap dat we bij bezoek aan horeca, bioscopen en theater een coronatoegangsbewijs moeten laten zien.

"Het kan best zijn dat wij ook na 25 september zeggen: 'Iedereen blijft welkom'. Maar als wij de anderhalve meter mogen blijven handhaven en daarmee iedereen binnen mogen laten, is dat ook een optie", reageert De Langen voorafgaand aan de persconferentie. De parkmanager geeft aan pas een concreet plan te hebben in de loop van deze week.

Onbevangen spelen

"Als wij aan ouders een bewijs moeten gaan vragen dat zij gezond zijn, zullen sommige kinderen niet meer naar ons park kunnen", aldus de directeur.

Afgelopen week liet eigenaar van het park, Michael van de Kuit, zich ook al uit over een eventueel testbewijs voor entree. "Aan een test- of vaccinatiesamenleving wensen wij niet mee te werken. Alle kinderen moeten gewoon lekker onbezorgd bij ons kunnen komen spelen, ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn en de kinderen van ouders die niet gevaccineerd zijn. Voor Oud Valkeveen is ieder kind gelijk, wij zonderen niemand uit.”