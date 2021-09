Vader Carlo Heuvelman doet emotionele oproep: 'Was je getuige, meld je'

De vader van Carlo Heuvelman - de man die omkwam door de zware mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca - doet een emotionele oproep aan mogelijke getuigen van het heftige geweld. "Het is geen snitchen. Dit is geen winkeldiefstal, dit is iets heel ernstigs", zegt hij vanavond in Opsporing Verzocht.

NH Nieuws

Carlo Heuvelman overleed twee maanden geleden nadat hij op vakantie werd aangevallen door een groep jongens. De klappen en trappen tegen zijn hoofd kwamen zo hard aan, dat hij een paar dagen later aan zijn verwondingen overleed. Het was een bruut einde van wat een leuke en gezellige vriendentrip had moeten worden voor Carlo. Zijn vader vertelt hoe Carlo zich verheugde op de zonvakantie en hoe hij klaar was voor de volgende stap met zijn vriendin. Zo ver mocht het niet komen. De vader en moeder van Carlo zijn nog altijd erg aangeslagen door de dood van hun zoon. De laatste keer dat ze hem zagen was toen hij in een diepe coma in het Spaanse ziekenhuis lag. Ze hoopten dat het goed kwam met hem, maar hadden grote zorgen. "Weet je, aan de ene kant hoop je dat het goed komt. Maar aan de andere kant... als hij blijft leven, hoe wil hij dat dan? Het is natuurlijk zeer lastig als je voor je zoon zo’n besluit moet nemen. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen", vertelt vader Heuvelman. Gooise verdachten Zeker zes Gooise jongeren worden verdacht van de zware mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca, waarvan er vier ook daadwerkelijk gelinkt worden aan het geweld tegen Carlo Heuvelman. Het onderzoek naar de mishandelingen is nog in volle gang. Er bestaat een grote kans dat er nog meer jongens uit de Gooise vriendengroep van dertien worden aangehouden.

Lees ook Gooi Zes Gooise jongeren vast voor mishandelingen op Mallorca: zo staat het er nu voor

Vader Heuvelman doet vanavond een emotionele oproep aan getuigen van de zware mishandelingen van zijn zoon. Dat hij op televisie zijn verhaal doet, is ook met een duidelijk doel: het vinden van alle getuigen en alle filmpjes van de fatale mishandeling. Hij hoopt dat getuigen die zich nog niet hebben gemeld, zich over hun schroom heen zetten. Vier belangrijke getuigen Justitie hoopt ook nog altijd dat mensen die meer weten over het zware geweld op het Spaanse eiland en mogelijk meer hebben gezien, om zich te melden. Het onderzoek richt zich momenteel vooral op vier mogelijk belangrijke getuigen in de zaak die zich nog niet hebben gemeld, zo meldt justitie aan NH Nieuws. Justitie verwacht dat deze mensen mogelijk belangrijke informatie hebben over de zaak. De politie laat daarom vanavond op televisie een foto zien van de vier mannen, opgenomen door bewakingscamera's of door omstanders. De hoop is dat verklaringen van die getuigen het onderzoek in de zaak een stap verder brengen.