Provincie trekt miljoen uit voor verbetering vaarroutes, alleen West-Friezen reageren

De provincie Noord-Holland stelt 1.100.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de vaarroutes. Geïnteresseerden konden in augustus een aanvraag indienen, bijvoorbeeld voor de bouw van een sluis of het doorvaarbaar maken van kleinere slootjes. Er zijn zes aanvragen binnengekomen, uitsluitend van West-Friese bodem.

De 1,1 miljoen euro wordt gebruikt om iets te doen tegen de knelpunten in het vaarwater of om het vaarnetwerk in de provincie uit te breiden. Zowel overheidsinstellingen als particulieren konden de subsidie aanvragen. Per project stelt de provincie maximaal 400.000 euro beschikbaar.

Er kwamen dus zes aanvragen binnen, allemaal uit West-Friesland. "De meeste aanvragen gaan over het ophogen van bestaande bruggen, een enkele nieuwe burg wordt geplaatst en het aanpassen van de doorvaartdiepte door het afgraven van de bodem", noemt provinciewoordvoerder Kaj Leers als voorbeelden.

De provincie wil het waterrecreatie komende jaren beter op de kaart zetten. Voor elke regio zijn ambities voor 2030 op papier gezet. Het is namelijk een belangrijke bron van inkomsten. Het toerisme bij de Noord-Hollandse stranden en kusten heeft de grootste economische waarde met zo'n 756 miljoen euro aan bestedingen per jaar. De pleziervaart en andere watersporten leveren samen hetzelfde bedrag op.

De sloep is populair

"We zien hier met name kans voor de sloepenmarkt", schrijft de provincie over Noord-Holland Noord in het rapport Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030. Naar schatting zijn er in Noord-Holland zo'n 15.000 sloepen te vinden. "Zowel de verhuur als de verkoop van sloepen is enorm toegenomen."

Ondanks dat West-Friesland uitgebreide vaarroutes heeft, ziet de provincie verbeterpunten. In het ideaalbeeld komt er in de toekomst een sloepennetwerk in Noord-Holland. Hiervoor wordt de verbinding tussen de West-Friezen en Alkmaarders onder de loep genomen. "Er zijn nog enkele knelpunten die moeten worden opgelost om de route goed bevaarbaar te maken."