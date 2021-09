Veerplas Festival gaat door maar houdt het hoe dan ook bij maximaal 750 bezoekers

De organisatoren van het Veerplas Festival in Haarlem laten weten dat het evenement volgend weekend in aangepaste vorm doorgaat. Het was deze zomer een domper dat het festival op het laatste moment niet kon doorgaan . Eerder in mei kregen zij namelijk wel groen licht van de overheid.

Daarom komt het festival nu met een kleinere versie op vrijdag 24 en zaterdag 25 september. Voor beide dagen worden 750 tickets verkocht, wat volgens de coronaregels nu de maximale capaciteit is voor evenementen.

Versoepelingen

Tijdens de persconferentie van vanavond zullen zeer waarschijnlijk versoepelingen worden aangekondigd wat betreft maximaal aantal bezoekers bij evenementen en in horecagelegenheden. Deze versoepelingen zullen, zoals nu naar buiten is gelekt, per 25 september ingaan.

Toch zal het Veerplas Minifest, zoals het evenement nu heet, voor die dag niet meer toegangskaarten beschikbaar stellen. "We hebben deze plannen al een tijd geleden ingediend", zegt organisator Bart Geleijnse. "Nu alles halsoverkop omgooien redden we niet. En het hele festival verplaatsen naar oktober zien we vanwege het herfstweer ook niet zitten."

'Kleinschalig juist gezellig'

"Bovendien denken we dat het festival op kleine schaal erg gezellig kan zijn", aldus Geleijnse. "We willen iets organiseren voor het publiek uit de regio zodat mensen weer bij elkaar kunnen komen. Dus we laten het zo."

Daar komt bij dat het volgens Geleijnse lastig is om op dit moment een groot evenement in de regio te organiseren. "De hele zomer is er weinig politie-inzet beschikbaar. Agenten hebben het hele jaar gewerkt en zijn nu met verlof."

De ticketverkoop gaat woensdagmiddag van start. Wat een kaartje zal gaan kosten, is nog niet bekend.