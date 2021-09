Het vervolgdebat over de toekomst van Tata Steel, wat gaat er gebeuren?

Het vervolgdebat in de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel is vandaag om 10.15 uur. Tata Steel koos gisteren duidelijk voor het vergroeningsplan waarin het geen CO2 zal afvangen en onder de Noordzee zal opslaan. Dat was vorige week nog een splijtzwam tussen Kamerleden, die CO2-opslag niet zien zitten, en minister Blok en staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat die die maatregel noodzakelijk vonden.

De plenaire zaal - De Tweede Kamer

Wat betekent dat voor vandaag? De tendens binnen de Tweede Kamer was vorige week tijdens het laatste debat over de toekomst van Tata Steel: het bedrijf moet snel vergroenen, zónder CO2 in de zee op te slaan. Na het RIVM-rapport van begin deze maand over de verhoogde kans op hersenontwikkelingsschade en kanker bij met name kinderen door uitstoot van het bedrijf, moest bovendien de volksgezondheid vooraan komen op de prioriteitenlijst, vonden de Kamerleden.

Toekomst En, ook belangrijk: onder die voorwaarden, zo was men het eens, is er wel degelijk een toekomst voor het staalbedrijf in Nederland. Het bericht van Tata Steel gisteren om niet voor CO2-opslag te kiezen en wel voor de waterstofroute, zal dus in goede aarde vallen bij de Tweede Kamerleden. Maar minister Blok en staatssecretaris Yesilgöz waren vorige week nog niet overtuigd. De laatste noemde CO2-opslag "noodzakelijk" om het klimaatdoel van veertig procent CO2-reductie in 2030 te halen. De minister wees op een haalbaarheidsstudie van de twee vergroeningsplannen. De tussentijdse versie werd voor het laatste debat al aan de kamer gepresenteerd, maar Blok zei de definitieve versie te willen afwachten. Afwachtende houding Bovendien is er wel al subsidie beschikbaar voor die opvang van CO2, maar nog niet voor de verschillende stappen in het andere, nu door Tata gekozen plan. De grote vraag vandaag is of Blok en Yesilgöz blijven vasthouden aan hun argumenten. Ook toen beide vergroeningsplannen vorige week nog op tafel lagen werd de minister al "een afwachtende houding" verweten. Dat zou vandaag niet minder het geval zijn. Nu duidelijk is welk plan Tata Steel kiest, en dat de Kamer zich in dat plan kan vinden, zullen Kamerleden vandaag verwachten dat de vraag 'wie gaat er betalen voor de uitvoering' aan bod komt. Want een deel zal van het rijk moeten gaan komen.