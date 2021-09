Bus botst achterop net geleegde tankwagen nabij Westfrisiaweg, oprit tijdelijk dicht

Aangezien er vloeistof uit de voertuigen lekte is de brandweer snel uitgerukt. De oprit naar de N307 vanaf bedrijventerrein Zevenhuis wordt komende tijd afgesloten. Een berger is momenteel bezig om de voertuigen weg te halen. Het is nog niet bekend hoe lang de weg afgesloten wordt.

Een bestelbus kon de aanhanger niet ontwijken en botste achterop. Het busjes is door de bosting total loss verklaard. De bestuurder is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De tankwagen, eerder gevuld met benzine, was zojuist geleegd en stond stil op de oprit naar de Westfrisiaweg, vanaf het bedrijventerrein Zevenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie is het niet duidelijk waarom de vrachtwagen daar stilstond.

