Ajax zonder Hilversummer Davy Klaassen tegen Sporting

Ajax zal het morgenavond in de Champions League tegen Sporting Clube de Portugal zonder Davy Klaassen moeten doen. De middenvelder uit Hilversum heeft te veel last van een liesblessure en is niet fit genoeg om te spelen.

Klaassen liep de blessure op bij het Nederlands elftal in de 6-1 overwinning op Turkije. In deze wedstrijd was Klaassen een van de smaakmakers met een doelpunt en een assist. Afgelopen zaterdag ontbrak de 28-jarige middenvelder ook al in de selectie van Ajax voor het duel met PEC Zwolle (2-0).

Eerste duel in de groepsfase

Ook Maarten Stekelenburg ontbrak afgelopen weekend tegen PEC, maar de Ajax-doelman is in tegenstelling tot Klaassen vandaag wel op het vliegtuig gestapt richting Lissabon. De aftrap in de Portugese hoofdstad is morgenavond om 21.00 uur. Het is de eerste wedstrijd voor Ajax dit seizoen in de Champions League. De andere twee ploegen in groep G zijn Borussia Dortmund en Besiktas.