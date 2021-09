Scooterbrand slaat over naar gevel van woningen in Nieuw Sloten

Twee brandende scooters hebben vannacht voor problemen gezorgd in het Amsterdamse Nieuw Sloten. Een van de scooters stond tegen een woning aan waardoor er ook brand ontstond in de gevel van twee woningen.

De brandweer werd rond 03.30 uur over de brand aan de Laan van Vlaanderen gealarmeerd. Ter plaatse bleken twee scooters voor een woning in brand te staan.

Een van de brandende scooters stond dicht tegen een woning geparkeerd. Hierdoor ontstond er ook brand in de gevel van twee woningen.

De brandweer heeft de brand kunnen blussen. Een bewoner is in een ambulance nagekeken in verband met rookinhalatie. De politie heeft de zaak in onderzoek.