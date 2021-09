Veel soldaten en misschien wel schoten: forten deze week militair oefenterrein

Van donderdag tot en met zaterdag zullen de militairen op de forten worden geconfronteerd met allerlei verschillende scenario's waarop ze moeten reageren: van lastige journalisten met vragen tot onbevoegden die met steeds meer geweld naar binnen proberen te komen.

De-escaleren

De bewakers moeten zoveel mogelijk van dit geweld voorkomen door middel van het zogenaamde 'de-escaleren': de situatie sussen voordat het uit de hand loopt. Alleen als het nodig is, zal er worden geschoten. "Maar alleen met losse flodders. Anders hebben we wat veel vacatures", grapt een woordvoerder.

Of omwonenden daar niet van schrikken? "We proberen dat te minimaliseren. Alles gaat strak gecontroleerd." Volgens de woordvoerder valt er geen schot als de mannen en vrouwen goed hun werk doen. Omwonenden zullen de militairen in ieder geval te voet voorbij zien komen of in legerwagens langs hun huis zien rijden. Zij zijn dan onderweg naar de forten die bemand worden of aan het patrouilleren rondom de andere twee.

Vrijwillige militairen

De eenheid die de oefening uitvoert bestaat uit 150 militairen. Deze Bravo-compagnie heeft de thuisbasis in Bergen en bestaat geheel uit Noord-Hollanders. Zij zijn als vrijwillige militairen onderdeel van een bataljon van het Korps Nationale Reserve, dat als hoofdtaak het bewaken en beveiligen van Nederlands grondgebied heeft. Het decor voor de oefeningen zijn dan ook de Stellingen van Amsterdam: de verdedigingslinie rondom de hoofdstad die tegenwoordig Unesco-werelderfgoed is.

Vroeger werd er veel op kazernes en afgelegen terreinen geoefend, maar volgens de woordvoerder van het korps is het contrast met de echte wereld dan veel te groot. "We worden steeds meer ingezet in woongebieden, zoals bijvoorbeeld laatst in Zuid-Limburg bij de overstromingen. Onze mensen moeten het gesprek dan echt kunnen aangaan met de burger en op de juiste manier acteren."

Geïnteresseerden voor het Korps Nationale Reserve kunnen de oefening op de stellingen op zaterdag live meemaken.