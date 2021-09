Tennisuitslag op De Toekomst: Jong Ajax wint met 6-3 van NAC Breda

De bezoekers uit Breda begonnen nog sterk en kwam via voormalig Telstar-spits Ralf Seuntjens op 0-1. Hij was het eindstation van een vlotlopende aanval en tikte binnen.

Vier snelle goals

Jong Ajax was echter niet uit het veld geslagen en scoorde binnen een kwartier maar liefst vier keer. Danilo zorgde voor de gelijkmaker met een schot vanaf randje strafschopgebied. Twee minuten daarna maakte Kenneth Taylor de 2-1. Uit een voorzet van Youri Regeer schoot de middenvelder raak.

De honger was daarme nog niet gestild bij de mannen van trainer John Heitinga. Naci Ünüvar zag Victor Jensen vrij staan en bediende de Deen met een mooi boogballetje. Via keeper Nick Olij en de binnenkant van de paal ging de bal in het doel. Linksback Youri Baas tekende in de 25e minuut voor de 4-1. Hij zocht de één-twee met Ünüvar en scoorde met een hard diagonaal schot. Daarmee was de wedstrijd al zo goed als gespeeld.

Goals voor de statistieken

Aanvoerder Youri Regeer maakte aan alle onzekerheid een eind door in de tweede helft de 5-1 te maken. Ondanks de ruime achterstand gaven de Bredanaars zich niet gewonnen. Ex-AZ'er Thom Haye en Seuntjens maakten de uitslag iets dragelijker voor NAC met twee doelpunten. Tussendoor schoot invaller Max de Waal een vrije trap in de kruising: 6-3.

Deze overwinning hadden de Amsterdammers echt even nodig, want na afgelopen weekend stonden de beloften samen met Telstar onderaan in de eerste divisie. Na vanavond vinden we Jong Ajax terug op de vijftiende plaats met zes punten uit zes duels.

Opstelling Jong Ajax: Raatsie; Regeer, Musampa, Hillen, Baas; Fitz-Jim, Taylor (Van Gelderen/71), Jensen; Rasmussen, Danilo (De Waal/71), Ünüvar (Martha/82)