Knappe zege op De Graafschap levert Jong AZ opnieuw de koppositie op

Door doelpunten van Peer Koopmeiners en Yusuf Barasi heeft Jong AZ vanavond met 2-1 gewonnen van De Graafschap. Door de drie punten nemen de Alkmaarders de eerste plek in de eerste divisie weer over van Excelsior.

Al in de eerste minuut moest er gewisseld worden bij De Graafschap. Aanvoerder Danny Verbeek kon niet verder met een schouderblessure. Het werd snel nog erger voor de bezoekers, want Peer Koopmeiners zette Jong AZ na dertien minuten op 1-0. Hij was het eindstation van een goede aanval en schoot raak in de linkerhoek.

Slecht uit de kleedkamer

De ploeg van de Heerhugowaardse trainer Reinier Robbemond stelde daar weinig tegenover. Dat was heel anders in de tweede helft, want binnen drie minuten na rust werd het gelijk. Elmo Lieftink volleerde fraai raak vanaf de rand van het strafschopgebied.

Jong AZ kreeg snel daarna bijna opnieuw de deksel op de neus, maar Giovanni Korte schoot net naast na een voorzet van ex-Witte Leeuw Jasper van Heertum. Daar profiteerde de ploeg van trainer Maarten Martens van, want na ruim een uur werd het 2-1 door twee invallers. Na een knap terugleggen van Fedde de Jong kon Yusuf Barasi afdrukken.

Spannende slotfase

Mo Taabouni kreeg daarna dé kans om de wedstrijd te beslissen. Oog in oog met Hidde Jurjus kwam de doelman als winnaar uit de bus. Dat zorgde ervoor dat de spannend heel spannend was. De Graafschap kwam met een waar slotoffensief. Met hangen en wurgen wist Jong AZ de 2-1 over de streep te trekken.

Na zes wedstrijden heeft Jong AZ vijftien punten. Daarmee staat de Noord-Hollandse ploeg bovenaan in de eerste divisie. De voorsprong op nummer twee Excelsior bedraagt twee punten.