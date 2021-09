Monumentale sluisdeuren uit het water getakeld voor onderhoud

In de haven van Enkhuizen zijn gisterochtend de grote deuren van de monumentale Sassluis uit het water getakeld. De sluisdeuren hebben een onderhoudsbeurt nodig, wat door kostenbesparing ter plaatse gebeurt. Het is de bedoeling dat de deuren over twee weken teruggeplaatst kunnen worden in het water.

WEEFF/Peter Goedhart

Normaal gesproken zouden de sluisdeuren worden afgevoerd naar een loods, maar vanwege de grootte van de deuren en de smalle straten in Enkhuizen zou dat te duur worden. Daarnaast is het vervoeren van de deuren over het water besproken, maar ook dat zou te veel geld uit het renovatiebudget halen. Met een grote takel werden de monumentale deuren van de Sassluis in Enkhuizen uit het water gehaald, zodat ze op de kant hun onderhoudsbeurt kunnen krijgen. Dat verliep volgens Peter Goedhart - die namens WEEFF aanwezig was als fotograaf - vrij soepel. Het onderhoud duurt ongeveer twee weken. Het is de bedoeling dat de ene zijde deze week gerenoveerd wordt en de andere kant volgende week. Op maandag 27 september moeten de sluisdeuren weer teruggeplaatst worden. 1.000 kilo zwaarder Het gewicht van de sluisdeuren die sinds 1994 gebruikt worden, bedroeg bij plaatsing zo'n 10.000 kilo. In de afgelopen jaren is daar ongeveer 1.000 kilo bijgekomen, mede door het ingezogen water. In het afgelopen jaar werd de Sassluis in Enkhuizen drooggelegd voor inspectie. Destijds werd de bouwkundige staat van de monumentale sluis in Enkhuizen geïnspecteerd. De uitkomst van deze inspectie wordt gebruikt voor een verstevigingsontwerp van de sluis. Bekijk hieronder de reportage die WEEFF-fotograaf Peter Goedhart maakte.

