Duo Van Galen en Keur niet te spreken over AZ-keeper: "Alsof 'ie in een zwembad dook"

AZ-keeper Peter Vindahl kende zaterdag tegen PSV (3-0 verlies) geen gelukkig debuut. Voormalig AZ'ers Barry van Galen en Piet Keur waren niet te spreken over Vindahl. "Bij de 3-0 leek het wel of 'ie een zwembad in dook", aldus Van Galen.

In hun rubriek 'Bakkie Pleur met Van Galen en Keur' hebben beide heren het ook nog over AZ - PSV (0-3) en Steven Berghuis. De Ajacied werd zaterdag op 'tien' neergezet. Niet iedereen was te spreken over die keuze, maar Van Galen en Keur konden het wel begrijpen. "Berghuis kan overal spelen", aldus Keur.

Wanneer Davy Klaassen bij Ajax weer fit is, is het wel de vraag waar Berghuis dan gaat spelen. Daar worden beide heren het weer niet over eens.