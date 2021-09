Verdachte (20) cokedeals voelt zich 'in hoek gedrukt' in cel, hoopt op schorsing

Het snelle geld is voor sommigen misschien aanlokkelijk, maar loont uiteindelijk niet. Dat is de les die schuilgaat achter een zitting die vandaag plaatsvond in de Alkmaarse rechtbank. De zaak beschrijft hoe een jongen (20) uit West-Friesland het verkeerde pad op gaat. Hij zit drie maanden vast op verdenking van cokedeals, maar in de cel heeft hij het als jongste niet gemakkelijk, vertelt hij.

Door twee politieagenten wordt de 20-jarige verdachte de rechtszaal binnengelaten. Hij zit ruim drie maanden vast op verdenking van de handel in drugs, voornamelijk cocaïne. Een deel van de verdenkingen bekende hij al. Vandaag meldde hij zich in de rechtbank voor een tussentijdse zitting, waar de rechters het onderzoek over zijn verdenkingen doornemen. Volgens de officier van justitie verhandelde de man tussen juli 2020 en juni 2021 coke in verschillende Noord-Hollandse plaatsen. In juni werd hij in Bovenkarspel betrapt met de drugs op zak. Op de blaren zitten Sindsdien zit de man in de gevangenis. Daar 'ziet hij de nadelen' van zijn vlugge handel. Hij deelt zijn cel met iemand anders, die hem naar eigen zeggen 'als één van de weinigen af en toe steunt'. "Het gaat niet goed", vertelt hij desgevraagd aan de rechter. "Ik ben de jongste en mensen drukken mij het hoekje in." Als de rechter vraagt of zijn medegevangenen het op hem hebben voorzien, antwoordt hij: "Ja, daar lijkt het wel op. Daarom blijf ik altijd in mijn cel zitten."

De man moet voorlopig nog op de blaren zitten. De zaak wordt op 30 november inhoudelijk behandeld. Een tweede kans De advocaat deed dan ook een verzoek om het voorarrest van zijn 20-jarige cliënt tot 30 november te schorsen. "Hij is een jonge jongen en bekent deels dat hij schuld heeft", aldus de advocaat. De jongen heeft een gesprek gehad met de reclassering, vertelt de advocaat. Er zou een voorstel liggen voor een meldplicht, dagbesteding en een gedragsinterventie. "Hij is gemotiveerd om de kans te krijgen om te laten zien dat hij in staat is om een toekomst op te bouwen zonder justitiële contacten", stelt de advocaat.

De aanklager heeft daar een andere kijk op. "De reclassering zegt dat u niet werkt en niet naar school gaat?", vraagt de officier van justitie aan de jongen, die dat beaamt. Wel zou hij wekelijks een paar uur bij het bedrijf van een familielid bijspringen. In de toekomst wil zegt hij een leer-werktraject in te willen. "In de bouw, maar weet nog niet precies wat. Ik had mij ingeschreven voor een school, maar kan nu niet mailen omdat ik vastzit", aldus de jongeman. Te vaag Dat is 'te vaag' voor de officier van justitie, die het niet eens is met het verzoek om zijn proces buiten de gevangenismuren af te wachten. "Als meneer geen andere bezigheden heeft, dan is de kans op terugval groot." De advocaat benadrukt daarna weer het belang voor de jongen om 'te laten zien dat hij een andere invulling kan geven aan zijn leven'. "U kunt 30 november beoordelen of hij op zijn handen heeft gezeten." De kans op een terugval is nagenoeg nul, stelt de advocaat. Ook omdat de jongen in het vizier zou zijn van politie. Aan het werk De jongen laat aan het einde van de zitting weten dat hij van plan is om fulltime zijn handen uit de mouwen te steken in het bedrijf van een familielid. "Ik hoop dat jullie mij een kans bieden", zegt hij tot slot. De inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak vindt dus plaats op 30 november. De rechter beslist morgen of hij het proces tot die tijd in vrijheid mag afwachten.