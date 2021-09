IJshockeyers Amsterdam Tigers starten nieuwe missie "Weg met bittere smaak"

"We hebben lange tijd niets met de club gewonnen, dus het was erg bitter dat de competitie werd stopgezet terwijl we voor stonden in de finale van de play-offs", vertelt Pohlman na afloop van het oefenduel tegen Dordrecht in de Jaap Edenhal. "Maar we moeten door. We hebben net zoals twee jaar geleden een erg sterk team. Een mix tussen jong en oud. Dit jaar gaan we vol voor de titel want we zijn opnieuw een van de favorieten."