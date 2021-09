Schiphol mag met 25 miljoen euro subsidie Europese luchtvaart 'vergroenen'

De Europese Commissie heeft 25 miljoen euro toegezegd aan een samenwerking onder leiding van Schiphol om de luchtvaart te verduurzamen. Het uiteindelijk doel is om in 2050 geen schadelijke stoffen meer uit te stoten. Vanaf januari wordt Schiphol een proeftuin voor duurzame projecten die moeten leiden tot een volledig klimaatneutrale luchtvaart.

Om ook de vliegtuigen schoon te krijgen, is Schiphol aangewezen om daar verder te experimenteren met duurzame brandstoffen en met faciliteiten om toekomstige toestellen op te kunnen laden. Bovendien wordt er gestart met een proef om de ultrafijnstof van vliegtuigen af te vangen.

Aan het samenwerkingsverband doen ondere andere luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en kennisinstituten uit elf Europese landen mee. Al in 2030 moeten luchthavens zoals Schiphol klimaatneutraal en afvalvrij zijn. De vliegtuigen stoten dan nog CO2 uit, maar voertuigen zoals bussen, sleepwagen en bagagekarretjes zijn dan elektrisch.

Schiphol hoopvol over toekomst van 'duurzaam' vliegtuigslepen

